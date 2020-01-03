Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Ankaragücü transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor
03.01.2020 - 12:39 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu olarak transfer yasağını kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Ankaragücü transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor
ABONE OL

 

Başkan Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent kulübünün gündemini yıllarca meşgul edecek ve sürekli önüne problem olarak gelebilecek dosyaları çözmeye çalıştıklarını belirterek, "3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnanın çok zor dosyalarla uğraşıyoruz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Transfer yasağını kaldırmak için yönetimin büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Fatih Mert, "Yasağı kaldırabilmek için çözmemiz gereken bir dosya kaldı. Gelecek adına ümitliyim. Çözdüğümüz dosyalarla Ankaragücü'nün geleceği kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor

 

  

    Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
      Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
    2. Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
      Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
    3. İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
      İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
    4. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
      Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
    5. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
      West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

    Sıradaki Haber