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16.03.2019 - 07:41 |

Ankaragücü, Tyler Boyd ve Kitsou için devrede!

Ankaragücü, devre arasında kiraladığı Tyler Boyd ve Stelios Kitsou'nun bonservisini almak için harekete geçti.

Ankaragücü, Tyler Boyd ve Kitsou için devrede!
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Devre arasında Ankaragücü’nün kadrosuna kattığı Tyler Boyd ve Stelios Kitsou, kısa sürede sergiledikleri futbolla tam not aldı.

Başkent ekibi, kiralık olarak gelen iki futbolcu için şimdiden çalışmalara başladı. Ankaragücü Yönetimi, Boyd’un kulübü Guimaraes ve Kitsou’nun takımı PAOK’la pazarlık masasına oturacak.

Teknik direktör Mustafa Kaplan da iki oyuncunun mutlaka kadroda tutulması gerektiğini söyledi. (Fanatik)



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