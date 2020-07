Ankaragücü Vodafone Park'a iddialı gidiyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstanbul'da galibiyet hasretine bu maçta son vereceklerine inandıklarını ve Beşiktaş kadar kendilerinin de favori olduğunu ifade etti.

İyi bir takım olduklarını ve kora kor oynayacaklarını belirten Mustafa Kaplan, "Ben geçen de söylemiştim bizim için 5 maç önemli. Belki bu hafta Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz ama kağıt üzerinde her ne kadar Beşiktaş favori gösterilse de biz de favoriyiz. Orada biz kora kor oynayacağız. Biz her zamanki oyun mantalitemiz sahaya sürerek oyuncularımıza da gereken bilgileri aktardık. İyi bir takımız onlar da iyi takım. Onların kendilerine göre bir hedefi var bizim de kendi hedeflerimiz var. İyi bir maç olacak, biz oraya puan için gidiyoruz. Ligdeki hedefi söylediğimiz zamanda 36 puanımız var ben her zaman barajın 38-39 olacağını söylüyordum ama barajın daha da düştüğünü yaptığımız hesaplamalara göre yani 37 olacak gibi görünüyor. Böyle olunca da bizim için bir rahatlık var bu rahatlığı sadece kağıt üzerinde konuşuyoruz. Bizim oyuncularımız hepsi işin ciddiyetinde. Beşiktaş maçında bizim 6-7 oyuncumuz ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacaklar. Bu da bizim için bir avantaj Beşiktaş'ın iyi yönleri, etkili oyuncuları var. Biz onlara her türlü önlemi almış durumdayız. Oyuncularımıza bunları da anlattık. Yaptığımız analizlerle onlara Beşiktaş'ın önemli oyuncularını da gösterdik. Yani biz Ankaragücü olarak en son İstanbul'da Ersun Yanal döneminde kazanmışız. Galibiyetimiz yok ama inşallah bize nasip olur. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Rakip kim olursa olsun biz onun üzerine yapıyoruz. Bu Beşiktaş maçı için de geçerli önümüzdeki hafta oynanacak Rize maçı için de geçerli geçmişte oynadığımız maçlar için de geçerli. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. Sahada varını yoğunu veriyorlar. Böyle olunca da saha içerisinde kenetlenen bir oyuncu grubu ile istediğimiz skorları alıyoruz. Bugüne kadar 36 puan iyi bizim için ama biz kalan maçlarda puanlarımızın üzerine puanlar koyup bir an önce bu ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Bizim bir Djedje sakat geçen haftaki Konya maçından dolayı. Beşiktaş maçında oynatamayacağız. Moulin'in de sezon başından beri olan tendon sakatlığından dolayı hafta içi sıkıntı yaşıyoruz ama onu 21 kişilik maç kadrosuna alacağız orada ondan da faydalanacağız onun dışında bir eksiğimiz yok. Biz de kim olursa olsun onun yerine oynayacak oyuncu mevcuttur" ifadelerini kullandı.



İLHAN PARLAK: "BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLARINI BİLİYORUZ 3 PUAN ALABİLİRİZ"

MKE Ankaragücü Takım Kaptanı İlhan Parlak, Beşiktaş deplasmanının zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, "Bizim için zor geçeceği kesin ama bizim de son haftalarda iyi form yakaladığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın arkada verdiği açıkları iyi değerlendirebilirsek Beşiktaş gibi zor bir deplasmandan 3 puan ile ayrılabiliriz. O yüzden bu haftaki çalışmalarımızı o yönde geliştiriyoruz. Beşiktaş kendi sahasında baskı kuruyor rakiplerine ama arkada geniş açıklar verebiliyor. Bu açıkları değerlendirdiğimiz takdirde 3 puanla ayrılabileceğimizi düşünüyorum. Her hocanın kendi tarzı kendi sitili var Mustafa Hoca da öyle futbolculara karışan, müdahale eden hocalardan değil. Oyuncuya saha içerisinde özgürlük veriyor. Bu ölçüde de futbolcu sahaya kendi bilgi birikimini yansıtıyor. Bu yüzden Mustafa hocanın oyuncuları saha içerisinde özgür bıraktığını söyleyebilirim. Şu an baktığımızda futbol mantalitesine aykırı bir takımız. Çünkü bu kadar transfer yapıp bu kadar uyum içirişinde çalışıp başarılı olmak kolay bir şey değil. Ben bunu şuna bağlıyorum, buraya gelen oyuncular gerçekten tam bir profesyonel. İdmandan önce fitnessta 15 kişi birden çalışabiliyor. Karakteri kişiliği iyi, iki gol attığında ben iki gol attım ya da iyi defans yaptığında ben iyi defans yaptım diye havalara giren oyunculardan değil, herkes işini profesyonelce yapıyor. Böyle olunca da sahaya çıkıldığında herkes yüzde yüzünü veriyor. Yettiği kadar öyle olunca da birliktelik yakalanabiliyor. Bu da bizim başarımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. İlk yarı da bizim için zordu çünkü lige yeni çıkmış bir takım kalıcı olması lazım. Transferler yapılıyor tabi baktığınız zaman yetenekli oyuncular ama saha içerisindeki kaprisler hem bizi etkiledi hem kendilerini. Saha içerisinde sıkıntı yaşadık, onlar arındıktan sonra gerçekten karakterli oyuncular hem idmanda hem sahada yüzde yüzünü veriyor başarı da bundan kaynaklanıyor bence" şeklinde konuştu.



BAŞKAN MEHMET YİĞİNER: GALİBİYET SÜRPRİZ DEĞİL, İDDİALIYIZ

Takımın deplasmanda yapacağı maçı değerlendiren MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Takımızın antrenman temposundan memnunuz futbolcu arkadaşlarımız gayet istekliler arzulular zaten son haftalarda da takım olarak güzel futbol oynuyoruz. İyi de hazırlandık inşallah. Beşiktaş maçından puanlarla dönmek istiyoruz bunun için gideceğiz. Biz de iyi bir ekibiz. Özellikle ligin ikinci yarısına iyi başladığımızı düşünüyorum. Puan veya puanlar alırsak galibiyet alırsak bizim açımızdan çok da sürpriz olacağını düşünmüyorum, iddialıyız" ifadelerini kullandı.