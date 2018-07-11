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11.07.2018 - 17:32 |

Ankaragücü, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık ön protokol imzaladı.

Ankaragücü, Yalçın Ayhan'ı transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Osmanlıspor forması giyen 36 yaşındaki Yalçın Ayhan, Beştepe Tesisleri'ne gelerek kendisini sarı-lacivertli camiaya bağlayan ön protokole imza attı.
Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yalçın, Ankaragücü'netransfer olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Profesyonel futbol hayatımda hep Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim, heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden tecrübeli futbolcu, "Büyük bir camiaya geldim, bunun bilincindeyim. Tarihi bir kulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bu muhteşem taraftarın Süper Lig'de karşısına çıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Birçok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihi kulüp önceliğim oldu. Ankaragücü hak ettiği ligdedir ve daha da başarılı olmak için bütün gücümle savaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, kendisine güvenenleri utandırmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Futbol hayatım boyunca seyrederken büyük haz aldığım o muhteşem taraftarların şimdi arkamda olduğunu hissetmek bana ayrı bir motivasyon olacaktır. Burayı seçmemdeki en büyük etken manevi güç olan büyük Ankaragücü taraftarlarıdır. İnşallah onları utandırmayacağım."

Ankaragücü, Yalçın Ayhanı transfer etti

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