Ankaragücü'nde Bayram Bektaş gitti, Mustafa Kaplan geldi

Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi.

Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.

Ankaragücü'nden resmi açıklama;

Kulübümüz ile Teknik Direktör Bayram Bektaş arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Bayram Bektaş’ın yerine Teknik Direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.