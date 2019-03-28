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28.03.2019 - 18:28 | | AA

Ankaragücü'nde Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ankaragücü'nde Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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Antrenmana sakatlığı süren Brice Dja Djedje katılmadı. Diğer sakat oyunculardan Stelios Kitsiou, Oscar Scarione ve Thibault Moulin ise hafif koşu yapmakla yetindi.

Polonya Milli Takımı'nda yeni dönen Michal Pazdan da ise sadece hafif koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

İdman öncesinde teknik direktör Mustafa Kaplan oyuncularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli oyuncular idmana aerobik koşuyla başladı. Toplu ve topsuz koşu yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunuyla idmana devam etti. 3 ayrı gruba ayrılan oyuncular şut çalışmasının ardından birebir ve ikiye bir serbest oyun oynayarak idmanı tamamladı.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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