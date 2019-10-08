Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belli oldu
08.10.2019 - 10:17 | | ANKARA, (DHA)

Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni başkanını seçmek için 24 Ekimde Ankara Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belli oldu
ABONE OL

MKE Ankaragücünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.00te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.10.2019 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
  2. Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
  3. Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  4. Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
  5. Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
    Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

Sıradaki Haber