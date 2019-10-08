Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belli oldu

MKE Ankaragücünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.00te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.10.2019 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.