Ankaragücü'nde Hopf takımdan ayrı çalıştı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, spor salonunda core çalışmasıyla başladı.



Daha sonra sahaya geçen futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, yenileme çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibinde, sakatlığı devam eden Johannes Hopf, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü, yarın gerçekleştireceği idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.