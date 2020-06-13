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13.06.2020 - 10:45 | | ANKARA (AA) -

Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çÄ±ktÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Gaziantep FK maÃ§Ä± Ã¶ncesi yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çÄ±ktÄ±
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KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasÄ±nda deplasmanda Gaziantep FK ile mÃ¼cadele edecek takÄ±mÄ±mÄ±za, koronavirÃ¼s (Covid-19 PCR) testi yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur." denildi.

Gaziantep FK ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda yarÄ±n Kalyon StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 21.00'de baÅŸlayacak.

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AnkaragÃ¼cÃ¼nde Kovid-19 testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±

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