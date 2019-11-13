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13.11.2019 - 12:28 | | ANKARA,(DHA)

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi resmen başladı
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Kulüpten yapılan açıklamada geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün ligde kalmasında pay sahibi olan teknik adam Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Fatih Mert, "Açıkçası Mustafa Kaplan kararımızda birçok faktör var. Kendisi takımımızı ve camiamızı iyi bilen bir isim. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi ve takımımız ligde kaldı. Biz de hocamıza güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı en iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz" dedi. 

Ankaragücü'nün en büyük gücünün taraftarı olduğunu belirten Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Burada geçmiş yıllarda görevler aldım. Özellikle geçtiğimiz sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Takımımızı ligde tuttuk. Benim amacım her zaman en iyisini yapmak. Bütün gücüm ve mücadelem ile yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım. Taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kulumuz ve futbolcularımız ile kenetlenerek bu işi başaracağız. Başkanımıza bu görevi bize layık gördüğü için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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