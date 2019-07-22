Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
22.07.2019 - 16:16 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurulda oturumun açılması için gereken yeterli delege sayısına ulaşılamadı.

Ertelenen seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 30 Temmuz Salı günü aynı yerde gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi olağanüstü kongre yapacaktık. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı için ayın 30'undaki kongremizde görüşmek üzere. Hepinizin ayağına sağlık." diye konuştu.

Başkan adaylığını daha önce açıklayan Murat Ağcabağ ise delege listesine ulaşamadıklarını belirterek, "Talebimiz öncelikle delege listesini bize teslim etmeleri. Bu delege listesini Sayın (Mehmet) Yiğiner yaptı. Bunu kendisi dahil herkes kabul ediyor. Delege listesi zamanında elimize ulaşırsa biz bu seçimi alırız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
  2. FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
    FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
  3. TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti
    TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti
  4. TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
    TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
  5. Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı
    Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi

Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi

Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı

Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı

Sıradaki Haber