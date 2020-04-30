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30.04.2020 - 12:19 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi.

Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif danışmanlık görevini üstlenen Yücel'in özellikle ara transfer döneminde takıma önemli isimler kazandırdığı vurgulanarak, "Ergün Yücel, kulübümüzden ayrılmış olup; kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücünde sportif danışman Ergün Yücelle yollar ayrıldı

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