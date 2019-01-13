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13.01.2019 - 17:28 | | DHA

Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş yol ayrımında

MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı probleminin aşılamaması, teknik direktör Bayram Bektaşistifa noktasına getirdi. Kendisine verilen sözlerin şu ana kadar tutulmadığını öne süren Bektaş, yarın başkan Mehmet Yiğiner ile Ankara'da bir araya gelecek.

Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş yol ayrımında
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İsmail Kartal'ın görevden alınmasından sonra takımın başına geçen Bektaş, MKE Ankaragücü ile yol ayrımına geldi.
Kulübün transfer yasağının hala kalkmaması ve istenilen transferlerin yapılamaması sebebiyle istifa noktasına gelen Bektaş, başkan Yiğiner ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Bu görüşmede 44 yaşındaki teknik adamın geleceği masaya yatırılacak.
Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 12'nci sırada bulunurken, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Bayram Bektaş sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevine getirildikten sonra sadece bir maçta takımın başında sahaya çıkmış, o karşılaşmada da eski ekibi Göztepe'ye 3-0 mağlup olmuştu.

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