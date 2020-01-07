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07.01.2020 - 07:15 | | Fanatik

Ankaragücü'ne Orgill için 300 bin euroluk teklif

Ankaragücü’nün golcü futbolcusu Dever Orgill’e Arabistan’dan bir kulübün 300 bin euro önerdiği öğrenildi.

Ankaragücü'ne Orgill için 300 bin euroluk teklif
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Transfer yasağını açmak için kaynak arayışı içerisinde olan Ankaragücü’nde takımın forveti Dever Orgill’e teklif geldi. Arabistan’dan bir kulübün başarılı forvete 300 bin Euro önerdiği bildirildi.

Rakamı az bulan Başkent ekibi şimdilik bu konuda çekimser. Ancak teklifin artırılması halinde değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

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