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28.06.2018 - 13:08 |

Ankaragücü'nün Erzurum kampı başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap programı çerçevesinde Erzurum'da kampa girdi.

Ankaragücü'nün Erzurum kampı başladı
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk antrenmanda koşu, kuvvet ve pas çalışmaları yaptı.

Kamp programının ilk antrenmanına izinli olan Thievy Bifouma ve tedavisi devam eden Altay Bayındır ile yeni transferlerden Alper Önal ve Ricardo Faty katılmadı.

İlk etap kamp programının kadrosunda, Korcan Çelikay, Emre Koyuncu, Furkan Bekleviç, Yiğit Kafkasyalı, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Lucasz Szukala, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Kerem Göcen, Mert Aydeniz, Enes Kubat, Kenan Özer, Arif Morkaya, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Nduka Ozokwo ve Anton Putsila yer aldı.

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