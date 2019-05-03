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03.05.2019 - 15:45 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü'nün rakibi Çaykur Rizespor
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Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Başkent ekibinde sakatlığı süren Brice Djedje'nin yanı sıra, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Tiago Pinto ve Stelios Kitsiou forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü, haftaya girilirken 36 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

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