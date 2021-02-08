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Haberler1.Lig Haberleri Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi resmen başladı
08.02.2021 - 16:13 | | AA

Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi resmen başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat’la 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi resmen başladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Özat'la yollarının yeniden kesiştiği için mutlu olduğunu aktararak, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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