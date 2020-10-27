Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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