Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer
27.10.2020 - 15:14 | | ANKARA (AA) -

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

 

Ankarasporun yeni teknik direktörü Mustafa Özer

İlkay'dan harika frikik golü

 

FC Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid Maç Özeti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3
    Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3
  2. Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer
    Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer
  3. Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı
    Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı
  4. Konyaspor, Minik Ali’ye nefes oldu
    Konyaspor, Minik Ali’ye nefes oldu
  5. Sivasspor’da Maccabi Tel-Aviv hazırlıkları başladı
    Sivasspor’da Maccabi Tel-Aviv hazırlıkları başladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Nanterre - Bursaspor maçı ertelendi

Son dakika | Nanterre - Bursaspor maçı ertelendi

Rizespor, Süper Lig'de 11 maç sonra deplasmanda kazandı

Rizespor, Süper Lig'de 11 maç sonra deplasmanda kazandı

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Ankaraspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Ankaraspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Sıradaki Haber