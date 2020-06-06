Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Süper Lig'in son 3 haftasını seyircili oynatmak istiyoruz" demişti.

Bu açıklamanın ardından Skorer, futbolseverlere "Takımınızı desteklemeye gider misiniz?" sorusunu yönelterek anket başlatmıştı. Twitter'daki anketten ilginç sonuçlar çıktı.

Katılan takipçilerin yüzde 38.2'si "Maça giderim" seçeneğini işaretlerken, yüzde 55'lik kısmı ise seçimini 'Hayır'dan yana yaptı. Ankete katılanların yüzde 7'lik bölümü de 'Kararsız' olduğunu belirtti.