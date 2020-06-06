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06.06.2020 - 17:36 |

Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in "Süper Lig'in son 3 haftasını seyircili oynatmak istiyoruz" açıklamasının ardından Skorer olarak anket düzenledik. Ankete katılanların yüzde 55'lik kısmı maça gitme taraftarı değil.

Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...
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Skorer

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Süper Lig'in son 3 haftasını seyircili oynatmak istiyoruz" demişti.

Bu açıklamanın ardından Skorer, futbolseverlere "Takımınızı desteklemeye gider misiniz?" sorusunu yönelterek anket başlatmıştı. Twitter'daki anketten ilginç sonuçlar çıktı.

Katılan takipçilerin yüzde 38.2'si "Maça giderim" seçeneğini işaretlerken, yüzde 55'lik kısmı ise seçimini 'Hayır'dan yana yaptı. Ankete katılanların yüzde 7'lik bölümü de 'Kararsız' olduğunu belirtti.

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Anket sonuçları belli oldu Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...

  

 

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