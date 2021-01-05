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HaberlerBeşiktaş Haberleri Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'da
05.01.2021 - 13:10 | | İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / DHA

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'da

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın cenaze töreninin ardından İstanbul'a döndü.

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'da
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Aboubakar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Maobeal Alice Aboubakar'ı, ülkesi Kamerun'da son yolculuğuna uğurladı. Golcü futbolcu, bugün öğle saatlerinde de İstanbul'a döndü.

Havalimanından ayrılan Aboubakar, koronavirüs testi için kulüp tesislerine geçti.

Siyah-beyazlı futbolcunun, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbulda

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbulda

 

 

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