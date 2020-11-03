03.11.2020 - 12:16 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -
Antalyaspor 4 maçtır galibiyete hasret
Süper Lig'de son 4 maçını da kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, sahasındaki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gelecek hafta oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasında kötü gidişi durdurmayı istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 7'nci haftayı 8 puanla tamamladı. Sahasındaki Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edemedi.
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 4'üncü haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasını 1-0 kaybetti. Ligde 5'nci hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 6'ncı hafta Medipol Başakşehir'e 5-1, 7'nci hafta da Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, son 4 maçta 1 beraberlik 3 yenilgi aldı.
Fraport TAV Antalyaspor, ligde 8'inci hafta cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar karşılaşmada ligdeki kötü gidişi durdurmayı istiyor.