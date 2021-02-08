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08.02.2021 - 12:21 | | ANTALYA (AA) -

Antalyaspor 8 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a da kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, "Önümüzdeki hafta sahamızdaki Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, serimizi taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor 8 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu
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Süper Lig'in 24. haftada Yukatel Denizlispor ile berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle taraftarına güven verdi.

Ligde son yenilgisini 15. haftada 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a karşı 6-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 8 karşılamada hiç mağlup olmadı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray (0-0), Trabzonspor (1-1), İttifak Holding Konyaspor (0-0) berabere kalıp, Fatih Karagümrük (3-1), Göztepe'yi (1-0) yenerek, ilk yarıyı beş maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı.

İkinci yarıya 22. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, 23. haftada iç sahada Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan 24. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor ile dış sahada 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, 31 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasını 17 puanla 15. sırada kapatan kırmızı-beyazlı ekip, 24. haftada maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

Dokuz maça çıkarma hedefi

Antalyaspor, ligin 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini dokuz maça çıkarmayı hedefliyor.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Denizli deplasmanında oynadıkları oyundan memnun olduklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Antalyaspor Vakfı Başkanı da olan Yılmaz, ligde yenilmezlik serisine devam ettiklerini hatırlattı.

Rakibin ilk yarıda iki defa kalelerine geldiğini, bu pozisyonlardan birinin gol olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "İkinci yarı da Antalyaspor gayet atak oynadı. Bence üç puan almamız gereken bir maçtı. Ancak buna rağmen ligde galibiyete ihtiyacı olan Denizlispor'dan bir puan almak da önemli. Yenilmezlik serimizde sekiz maça ulaştık. Önümüzdeki hafta sahamızdaki Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, serimizi taçlandırmak istiyoruz."

Gökdeniz gollerine devam ediyor

Yılmaz, Antalyaspor'un Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarındaki gollerine 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın imza attığını anımsattı Mustafa Yılmaz, "Gökdeniz, gollerine devam edecek." ifadesini kullandı. Bu sezon lig maçlarında 5, kupa mücadelelerinde ise 2 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Antalyaspor 8 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu

 

 

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