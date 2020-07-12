Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Antalyaspor - Alanyaspor: 1-0
12.07.2020 - 20:12 |

Antalyaspor - Alanyaspor: 1-0

Süper Lig'in 32. haftasındaAntalyaspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.

Antalyaspor - Alanyaspor: 1-0
ABONE OL

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Maçta tek golü 22. dakikada Jahovic kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor 41 puanla 9. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 51 puanla 6. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Amilton, Doğukan, Ufuk, Nazım, Yekta, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Antalyaspor - Alanyaspor: 1-0

Stat: Antalya 

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci 

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Chico), Doğukan Sinik (Dk. 87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk. 76 Blanco) 

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Emircan Altıntaş), Salih Uçan (Dk. 21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes (Dk. 58 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Cisse 

Gol: Dk. 21 Jahovic (Frapot TAV Antalyaspor) 

Sarı kart: Dk. 55 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 47 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı. 

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti. 

21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0 

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti. 

Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gianluigi Buffon 648 Maçla Serie A'da En Fazla Maça Çıkan Oyuncu Oldu

53. dakikada korner vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş'un sert vuruşunda N'Sakala topu kale önünden kafayla kornere çeldi. 

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 

78. dakikada Eren Albayrak'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde topa yükselen Veysel Sarı'nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 

Başka pozisyon olmayan karşılaşmadan Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 galip ayrıldı.

 

    Bursaspor'dan play-off öncesi taraftar önünde idman...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trezeguet Ada’yı salladı: Yeni Salah
      Trezeguet Ada’yı salladı: Yeni Salah
    2. Altaylı Cenk Özkacar'a Fransa'dan 2 talip
      Altaylı Cenk Özkacar'a Fransa'dan 2 talip
    3. Göztepe, Serdar Gürler'i bırakmıyor
      Göztepe, Serdar Gürler'i bırakmıyor
    4. Başakşehir'in değişilmezi Gael Clichy
      Başakşehir'in değişilmezi Gael Clichy
    5. Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor
      Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız

    Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız

    Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

    Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı  

    Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

    Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

    Sıradaki Haber