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04.03.2020 - 18:22 |

Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ilk 11'ler ve kadrolar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Son haftalarda büyük bir çıkışa geçen Antalyaspor ile ligde oynadığı son 3 maçta puan alamayan Alanyaspor'un zorlu randevusuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki merakla beklenen Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve kadrolar...

Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ilk 11'ler ve kadrolar

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Celutska, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceygun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 5 dakikada 2-1'e getiren Antalyaspor, son anlarda 1 puana razı olmuştu. Stoper Bahadır Öztürk sakat, orta sahadan Hakan Özmert cezalı. Sinan Gümüş maç saati netleşecek. Tecrübeli Alman yıldız Lukas Podolski, 4 lig maçında süre aldı ve 3 gole katkı (1 gol - 2 asist) yaptı.

Alanyaspor ise 1-0 önde kapattığı Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayıp ligde üst üste 4. karşılaşmasından puansız ayrılmıştı. Djalma Campos'un sakatlığı sürüyor. Juanfran uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başladı ama maç kadrosunda olması beklenmiyor. TD Erol Bulut'un "Efecan, Bakasetas & Fernandes" üçlüsünün önünde Cisse ile maça başlaması şaşırtıcı olmaz.

Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ilk 11ler ve kadrolar

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