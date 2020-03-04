Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ilk 11'ler ve kadrolar

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Antalyaspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Celutska, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceygun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 5 dakikada 2-1'e getiren Antalyaspor, son anlarda 1 puana razı olmuştu. Stoper Bahadır Öztürk sakat, orta sahadan Hakan Özmert cezalı. Sinan Gümüş maç saati netleşecek. Tecrübeli Alman yıldız Lukas Podolski, 4 lig maçında süre aldı ve 3 gole katkı (1 gol - 2 asist) yaptı.

Alanyaspor ise 1-0 önde kapattığı Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayıp ligde üst üste 4. karşılaşmasından puansız ayrılmıştı. Djalma Campos'un sakatlığı sürüyor. Juanfran uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başladı ama maç kadrosunda olması beklenmiyor. TD Erol Bulut'un "Efecan, Bakasetas & Fernandes" üçlüsünün önünde Cisse ile maça başlaması şaşırtıcı olmaz.