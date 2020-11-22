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22.11.2020 - 17:35 |

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de zirve mücadelesi...

Süper Lig'in 9. haftasındaAlanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftaya lider giren Alanyaspor zirvedeki yerini korumak istiyor. Antalyaspor ise Ersun Yanal ile lige galibiyetle başlamak istiyor.

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de zirve mücadelesi...
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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin lideri Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Antalyaspor yeni teknik direktörüyle 3 puan almak istiyor. Alanyaspor ise liderliğini sürdürmek için galibiyet arayacak. 

Antalyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
22 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda Süper Ligde zirve mücadelesi...

Antalyaspor'da 7 eksik var!

Antalyaspor’un pazar günü oynayacağı, ’Antalya derbisi’ olarak adlandırılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında, kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığından dolayı da Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy sahada olmayacak.

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda Süper Ligde zirve mücadelesi...

14. kez karşı karşıya gelecekler!

Antalya derbisinde iki takım pazar günü 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 8’i Süper Lig, 2’si 1. Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 13 maç oynadı. Bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 6, Fraport TAV Antalyaspor 5 maç kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takımın Süper Lig’deki 8 karşılaşması ise Aytemiz Alanyaspor’un 2, Fraport TAV Antalyaspor’un 5 galibiyeti ile sonuçlandı. 1 maç da berabere tamamlandı.

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