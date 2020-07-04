Antalyaspor - BaÅŸakÅŸehir (CANLI)
SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda lider BaÅŸakÅŸehir, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. MÃ¼cadele saat 21.00'de baÅŸladÄ±.
SÃ¼per Lig'in zirvesinin merakla beklediÄŸi maÃ§ta liderÂ BaÅŸakÅŸehir, deplasmandaÂ Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. MÃ¼sabaka saat 21.00'de baÅŸladÄ±.
Ä°LK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, BÃ¼nyamin
BaÅŸakÅŸehir:ÂMert, CaiÃ§ara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Ä°rfan Can, Guldbransen, Berkay, Crivelli, Demba Ba
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MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR
9. dakikada Antalyaspor gole yaklaÅŸtÄ±. Podolski'nin ceza sahasÄ± sol Ã§aprazdan ÅŸutunda kaleci Mert GÃ¼nok, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± yumrukla uzaklaÅŸtÄ±rmak istedi. Topu takip eden Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n ceza sahasÄ± saÄŸ Ã§aprazdan ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak, araya giren Medipol BaÅŸakÅŸehirli oyuncunun mÃ¼dahalesiyle kornere Ã§Ä±ktÄ±.Â
30. dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Demba Ba'nÄ±n ÅŸutunda top Ã¼stten auta gitti.Â
42. dakikada Crivelli'nin ceza sahasÄ± sol Ã§aprazdan ÅŸutundan meÅŸin yuvarlak yandan dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â
45 4. dakikada geliÅŸen pozisyonda topu ceza sahasÄ± iÃ§inde Ã¶nÃ¼nde bulan Jahovic'in sert ÅŸutundan top, yandan auta gitti.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z sona erdi.
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