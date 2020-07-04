04.07.2020 - 20:05 |
Antalyaspor BaÅŸakÅŸehir maçÄ± ilk 11'leri belli oldu!
SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda lider BaÅŸakÅŸehir, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. MÃ¼cadele saat 21.00'de baÅŸlayacak.
SÃ¼per Lig'in zirvesinin merakla beklediÄŸi maÃ§ta liderÂ BaÅŸakÅŸehir, deplasmandaÂ Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. MÃ¼sabaka saat 21.00'de baÅŸlayacak.
Ä°LK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, BÃ¼nyamin
BaÅŸakÅŸehir:ÂMert, CaiÃ§ara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Ä°rfan Can, Guldbransen, Berkay, Crivelli, Demba Ba
Manchester City'nin 2019-20 Sezonu En Ä°yi Golleri