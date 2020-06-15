Antalyaspor, Beşiktaş galibiyetiyle ilkleri yaşadı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayla yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yükselişe geçen kırmızı beyazlılar, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ilk kez üst üste iki deplasman maçında mağlup etme başarısı gösterdi. Fraport TAV Antalyaspor, daha önceki 22 deplasman karşılaşmasında 3 beraberlik, 18 mağlubiyet ve tek galibiyet elde etti.

SİNAN GÜMÜŞ BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLKİ YAŞADI

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Sinan Gümüş de Süper Lig kariyerinde Beşiktaş filelerini ilk kez havalandırdı. Teknik direktör Tamer Tuna ise Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti. Tamer Tuna teknik direktörlük yaptığı takımlarda daha önce 4 maçta da siyah beyazlılardan puan alamadı.

AMİLTON YILDIZLAŞTI

Beşiktaş deplasmanında 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Amilton, performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski ise kırmızı beyazlıların Süper Lig'de attığı son 6 golün beşinde 2 gol, 3 asistle doğrudan katkı sağladı. Podolski, Beşiktaş karşılaşmasında gole doğrudan katkı sağlamasa da oyun içerisinde takıma katkısıyla dikkati çekti. Beşiktaş'ın, bu sezon yüzde 76 ile topa en fazla sahip olduğu Süper Lig maçını oynadığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor da yüzde 23.83 ile bu sezon topla en az oynadığı Süper Lig maçını tamamladı.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR KUPAYA ODAKLANDI

Beşiktaş deplasmanının ardından Antalya'ya dönen kırmızı beyazlılar, ara vermeden perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. İlk maçı Antalya'da Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşı, Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Aynı kentin Süper Lig'deki iki takımının mücadele edeceği karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor, finale yükselmeyi hedefliyor.

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