Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Galatasaray deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikten bugüne üst üste 6 maç kaybetmeyen Antalyaspor'da, Beşiktaş karşısında 6 isim forma giyemeyecek! Dever Orgill cezası; Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Mert Yılmaz ve Ali Eren İyican sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe'deki anlayışının aksine, Antalyaspor'un son lig maçlarında savunmayı ön planda tutan Ersun Yanal'ın orta sahasında "Nuri Şahin, Hakan Özmert & Fredy" üçlüsü çok önemli bir yer tutuyor. Orgill'in cezası sonrası Sidney Sam hücum merkezine geçebilir, kanatlarda Gökdeniz Bayrakdar ve Serdar Gürler'i izleyebiliriz.

5 maç üst üste kazandıktan sonra Hatay deplasmanında puan kaybeden Beşiktaş, 3 maçlık galibiyet serisi daha yakaladı ancak son olarak Dolmbahçe'de Trabzonspor'a yenilip zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Dorukhan Toköz cezalı, yeniden takıma katılan Cenk Tosun karantinada, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre sakat. TD Sergen Yalçın'ın son haftalardaki standart ilk 11'inde sakat Rıdvan'ın yerine Fabrice N'Sakala yer alacak. Domagoj Vida'nın savunma partneri de bu sefer Francisco Montero değil Welinton olabilir. Geri kalan 9 oyuncuda bir değişiklik olması beklenmiyor. Orta alanda "Josef de Souza, Bernard Mensah & Atiba Hutchinson" devam edecek. Hücum kanatlarında Rachid Ghezzal ile Cyle Larin yer alırken, gole en yakın isim bir kez daha vincent Aboubakar olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın son 5 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Ersun Yanal, Beşiktaş'a rakip olduğu son 16 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (7 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- Sergen Yalçın, Yanal'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son 3 maçı kaybetmedi! (1 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %55'lik kesim deplasmanda oynadığı son 4 lig maçından 10 puan çıkartan siyah-beyazlı ekibe Antalya'da da güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.