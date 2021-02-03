Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Rıdvan'ın yerine N'Sakala!
Antalyaspor-Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'a sahasında 2-1'lik skorla kaybeden ve liderlikten olan Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmediği haftada bir hata daha yapmak istemeyen siyah-beyazlılar 3 puan ile İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor maçında sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Rıdvan yerine Sergen Hoca'nın N'Sakala ile başlaması bekleniyor. Trabzon maçında formsuz görüntüsü ile dikkat çeken Ghezzal yerine Ljajic'i ilk 11'de sürmeyi planlıyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sahasında mağlup olan lider Beşiktaş kaybedilen mücadelenin ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye devretti. Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdümek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranında naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Mensah, Atiba, Larin, Aboubakar