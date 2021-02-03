Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sahasında mağlup olan lider Beşiktaş kaybedilen mücadelenin ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye devretti. Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdümek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranında naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Mensah, Atiba, Larin, Aboubakar