Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
03.02.2021 - 09:53 |

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor-Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a iç sahada kaybeden Beşiktaş liderlikten olmuştu. Dün ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleri karşısında 3 puanı aldı. Bugün Antalya deplasmanında sahaya çıkacak olan Beşiktaş mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sahasında mağlup olan lider Beşiktaş kaybedilen mücadelenin ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye devretti. Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdümek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranında naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Mensah, Atiba, Larin, Aboubakar

Trabzonspor Anastasios Bakasetas'ı transfer etti!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mesut Özil damga vurdu
    Mesut Özil damga vurdu
  2. İnanılır gibi değil! Mame Thiam...
    İnanılır gibi değil! Mame Thiam...
  3. Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
    Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
  4. Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro kâr
    Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro kâr
  5. Cenk'in fedakarlığı! O teklifi reddetti
    Cenk'in fedakarlığı! O teklifi reddetti
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Uğurcan Çakır hayran bıraktı!

Uğurcan Çakır hayran bıraktı!

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde sahada!

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde sahada!

Adem Ljajic 11'e dönüyor

Adem Ljajic 11'e dönüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet