Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
02.02.2021 - 21:50 | | ANTALYA (AA) -

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Beşiktaş mücadelesi öncesindeki son antrenmanında, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.

Daha sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kampa giren kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ile Antalyaspor AŞ Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile kulüp yöneticileri, Beşiktaş maçı için kampa giren takımı ziyaret etti.

Başkanlar Yılmaz ile Hesapçıoğlu, Beşiktaş maçında takımlarına güvendiklerini belirterek, "Bu maçı kazandığınız takdirde şehrin havasını değiştireceksiniz." diyerek camianın galibiyet beklentisini dile getirdi.

Ali Koç: "Ne gaza geldik, ne gaza getirdik"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başakşehir, Kocaman'la ilk maçını kaybetti
    Başakşehir, Kocaman'la ilk maçını kaybetti
  2. G.Saray'dan galibiyet serisine devam
    G.Saray'dan galibiyet serisine devam
  3. Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
    Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
  4. Sivasspor'dan sakatlık açıklaması
    Sivasspor'dan sakatlık açıklaması
  5. VakıfBank ikinci etaba galibiyetle başladı
    VakıfBank ikinci etaba galibiyetle başladı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay Bayındır: Galibiyette payım varsa ne mutlu bana

Altay Bayındır: Galibiyette payım varsa ne mutlu bana

Son dakika haberleri - Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberleri - Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Son dakika - Beşiktaş'tan transfer limiti açıklaması

Son dakika - Beşiktaş'tan transfer limiti açıklaması

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet