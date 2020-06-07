Antalyaspor, Beşiktaş maçında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini geliştirmeyi hedefliyor. Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16'ncı sırada düşme hattında tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarı teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yükselişe geçti. Yakaladığı çıkışla kırmızı beyazlılar, geride kalan 26 hafta sonunda puanını 30'a yükseltti. Ligde son 8 maçını kaybetmeyen kırmızı beyazlılar kazandıkları puanla düşme hattından uzaklaşıp 11'inci sıraya çıktı.

SON 8 MAÇINI KAYBETMEDİ

Ligin ikinci yarısına sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilerek başlayan ve ardından yakaladığı seriyle son 8 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kaldı. Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası ilk maçında 13 Haziran'da deplasmanda Beşiktaş ile oynamaya hazırlanan Fraport TAV Antalyaspor, bu karşılaşmanın ardından iç sahada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kırmızı beyazlılar daha sonra deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak. Fraport TAV Antalyaspor bu maçlarda da mağlup olmaması halinde 11 karşılaşmayla tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine ulaşacak.

Kırmızı beyazlılar, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini ligin 19. ve 28. haftaları arasında oynadığı maçlarda elde etti. Antalyaspor, bu karşılaşmalardan Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Vestel Manisaspor'u 1-0 yendi, Denizlispor'la 1-1, Gaziantepspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4, Ankaraspor'la 1-1, Bursaspor'la 0-0 berabere kaldı.

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