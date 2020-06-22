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22.06.2020 - 20:03 |

Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)
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Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.00'de başladı

 

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: 1-0

GOL: 3' Sinan Gümüş (Antalyaspor)

İLK 11'LER

Fraport Tav Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

Çaykur Rizespor'un 11'i: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda

Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor. 

Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

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