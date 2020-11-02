Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geride kalan 6 haftada 14 puan toplayan ve ligin 2. sırasında yer alan Sarı Lacivertli takım bu sezon yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapmıştı. Vedat Muriq'i Lazio'ya 17,5 milyon Euro + bonuslar ile satan Fenerbahçe bu sayede transferde kolay hareket etme fırsatı elde etti. Peki Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal, ve Mustafa Sönmez düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİG'E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Lige Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe ikinci haftada sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra 3. haftada Galatasaray deplasmanından da aynı skorla geri döndü. 4. haftada Karagümrük, 5. haftada Göztepe ve son olarak Trabzonspor'u sahasında 3 golle geçen Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta