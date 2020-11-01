Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Kırmızı-beyazlı kulüple yolları ayrılan teknik direktör Tamer Tuna'nın yardımcılarının çalıştırdığı Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanında taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antalyaspor'da kart cezalıları Sidney Sam ve Amilton ile sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Eren Albayrak, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.