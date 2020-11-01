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01.11.2020 - 20:56 | |   ANTALYA (AA) -

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
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Kırmızı-beyazlı kulüple yolları ayrılan teknik direktör Tamer Tuna'nın yardımcılarının çalıştırdığı Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanında taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antalyaspor'da kart cezalıları Sidney Sam ve Amilton ile sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Eren Albayrak, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

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