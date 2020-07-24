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24.07.2020 - 17:21 |

Antalyaspor Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'un konuğu oluyor. Galatasaray maçtan galibiyetle ayrılarak 5. sıradaki yerini korumak istiyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Antalyaspor Galatasaray (CANLI)
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu sona eriyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray mücadeleyi kazanarak ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği müsabaka saat 21.00'de başladı.

Antalyaspor Galatasaray (CANLI)

 

İLK 11'LER;

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin, Jahovic

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem.



Antalyaspor Galatasaray (CANLI)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekti. 

Hafta içinde takımdan ayrılan Mariano Filho'nun yerine de kadroda mecburi değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verdi. 

Sarı-kırmızılı takım, Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ve Adem Büyük 11'i ile sahaya çıktı. 

Terim, 900. kez Galatasaray için sahada 

Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı. 

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti. 

Tuna, kart cezalısı Yekta Kurtuluş'un yerine Fredy'i ilk 11'de sahaya sürdü. 

Akdeniz temsilcisinde Galatasaray maçında ilk 11'de Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton ve Jahovic görev aldı.

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