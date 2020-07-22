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22.07.2020 - 00:10 | |   ANTALYA (AA) -

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile 24 Temmuz Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Bursaspor'dan taraftarlı antrenman
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