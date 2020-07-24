Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu sona eriyor. Haftanın açılış maçı ise Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Futbolseverler özellikle de her ki takımın taraftarı mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacağını sorguluyor. İşte detaylar...

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER;

Antalyaspor muhtemel ilk 11: Ferhat, Nazım, Veysel, Kudryashov, Eren, Ufuk, Hakan, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Jahovic.

Galatasaray muhtemel ilk 11: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem.

FALCAO VE LEMİNA SAKAT

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

GALATASARAY İLE FRAPORT TAV ANTALYASPOR ARASINDA 48. RANDEVU!

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

GALATASARAY SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı. Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.