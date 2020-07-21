Antalyaspor - Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, müsabakayı Suat Arslanboğa'nın yöneteceği belirtildi. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Özgür ertem yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.



