Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Süper Lig'in 15. hafta maçında Antalyaspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Antalyaspor ile Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen soruların cevapları...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Hatayspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski
Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf