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17.02.2020 - 19:18 |

Antalyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 22. hafta kapanış maçında, Antalyaspor evinde, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Antalyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 22. hafta kapanış maçında, Antalyaspor evinde, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor 19 puanla 16. sırada yer alırken, 16 puanlı Kasımpaşa 17. sırada bulunuyor. Mücadele 20.00 'da başladı.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celustka, Bünyamin, Ndinga, Chico, Ufuk, Fredy, Sinan, Amilton, Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam

Antalyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

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