Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanında taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antalyaspor'da kart cezalıları Amilton ile Jahovic, sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor maçını, hakem Serkan Tokat yönetecek.