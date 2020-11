Antalyaspor kırmızıya doymuyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 10 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlılar Süper Lig'de ayrıca ilginç bir istatistiğin sahibi oldu. Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta tam 6 kez kırmızı kart gördü. Kırmızı beyazlılar, maçların birinde 9, 5'inde sahada 10 kişi kaldı. Mücadelelerde Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Amilton, Adis Jahovic, Naldo ve Sidney Sam kırmızı kart gören oyuncular oldu.

GAZİANTEP FK MAÇINDA 2 KIRMIZI

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezonki ilk kırmızı kartlarını 5'inci hafta oynanan Gaziantep FK maçında gördü. Kırmızı beyazlılarda bu maçta Sidney Sam ve Ufuk Akyol takımını yalnız bırakan oyuncular oldu.

AMİLTON, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ATILDI

Antalyaspor'un ligin 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı ve 5-1 kaybettiği maçta ise Amilton hakem tarafından oyundan ihraç edilerek takımını yalnız bırakan isim oldu.

SON 6 HAFTADA SADECE KASIMPAŞA MAÇINDA KIRMIZI GÖRMEDİ

7'nci hafta Antalya'da oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı beyazlı takımda Adis Jahovic, mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor'un 8'nci hafta deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında ise herhangi bir oyuncu kırmızı kart görmedi.

6'NCI KIRMIZI KARTI NALDO GÖRDÜ

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, maçında Antalyaspor'da Hakan Özmert, hakem tarafından çift sarı karttan oyundan ihraç edildi. Fraport TAV Antalyaspor'da son kırmızı kartı ise ligin 10'uncu haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Naldo gördü.

Antalyaspor'da galibiyet özlemi 7 maça çıktı

SÜPER Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından beraberlikle dönen Fraport TAV Antalyaspor, son 7 maçında 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından hakem kararlarına yönelik temennisini dile getiren Ersun Yanal, "Beklentim, hakemlerimizin ve yönetenlerinin de bizim gibi süreç yönetimi konusunda baskılara boyun eğmeden, dik duruşları ile "az" hataya odaklanmalarıdır" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 10'uncu haftayı 10 puanla tamamladı. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1 puanı paylaşan, kırmızı beyazlılar oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 4'üncü haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasını 1-0 kaybetti. Ligde 5'nci hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 6'ncı hafta Medipol Başakşehir'e 5-1, 7'nci hafta da Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Ligde 8'inci hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere, 9'uncu hafta da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, 10'uncu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 beraberlik elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 7 maçında 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki iki lig maçında galibiyet hasretine son veremeyen kırmızı beyazlılar, 6 Aralık'ta sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

YANAL: HAYAL KIRIKLIĞI

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sonrası hakem kararlarına yönelik eleştiri yaptı. Yanal, hakem kararlarına yönelik beklenti ve temennisini sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirdi:

"Ülkemiz ve kulüpler, etkisini giderek artıran pandemi nedeniyle çok önemli bir süreçten geçiyor. Bir yandan mental ve fiziksel, diğer yanda ekonomik olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. "Az" la yaşıyoruz. "Az" temas yapıyor, "az" nefes alıyor, "az" konuşuyor, "az" dışarı çıkıyoruz. Her şey ayakta kalabilmek için. Ancak bu süreçte hakemlerden de "az" hata yapmalarını bekliyoruz. Her şeyin "az" olduğu bir ortamda onlar "çok" hata yaparsa, kimse süreci yönetemez. Bu durum sadece Antalyaspor için söz konusu değil. Bence tüm kulüplerimizin ortak sesi ve beklentisi bu yönde. Eğer eğitimlere, kurslara, büyük VAR yatırımlarına rağmen halen 20 yıl önceki hatalar tekrarlanıyorsa korkarım ki hakemlerimiz ile futbol farklı yönde hareket ediyorlar demektir. Anlık bir pozisyonda ofsaydı süzememek, faul olmayana faul vermek 20 yıl önce vardı. Oysa şimdi TV programındaki gibi her açıdan görülebilen bir sistem kurulmuşken yine hata yapmak ve hatada ısrar etmek gerçekten büyük hayal kırıklığı. Temennim ve beklentim, hakemlerimizin ve yönetenlerinin de bizim gibi süreç yönetimi konusunda baskılara boyun eğmeden, dik duruşları ile "az" hataya odaklanmalarıdır."