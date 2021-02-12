Antalyaspor kupada 5'inci kez yarı finalde

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, tarihinde 5'inci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlıların yarı finaldeki rakibi ise geçen sezonki gibi bu sene de Aytemiz Alanyaspor oldu.

Süper Lig'de yakaladığı 8 maçlık namağlup serisiyle çıkışa geçen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda oynadığı DG Sivaspor maçından da Fredy'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başardı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'un yarı finaldeki rakibi Galatasaray'ı 3-2 yenmeyi başaran Aytemiz Alanyaspor oldu. İki Antalya temsilcisinin karşılaşacağı maç 16- 17- 18 Mart tarihinde oynanması planlanıyor.

YARI FİNALE KADAR BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI

Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası maçlarının tamamını 90 dakika içerisinde kazanmayı başardı. Türkiye Kupası'na 4'üncü turdan katılım gösteren Antalyaspor, tek maç eleme sistemine göre oynanan maçta Pendikspor'u 2-0, 5'inci tur maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0, son 16 turunda yine TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'u 3-0 ve çeyrek final maçında DG Sivasspor'u ise 1-0 mağlup etti.

TARİHİNDE 5'İNCİ KEZ YARI FİNAL

Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor deplasmanında galip gelerek, tarihinde Türkiye Kupası'nda 5'inci kez yarı finale yükselme başarısını yakaladı. Kırmızı beyazlı takım kupa maçlarında daha önce 1999- 2000 yılında Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği ve finale kaldığı maçta yarı final maçı oynamıştı. Fraport TAV Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda Trabzonspor, 2013-2014 sezonunun Eskişehirspor ve geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile kupada yarı final maçı oynama başarısını göstermişti. Akdeniz temsilcisi bu sezon da tıpkı geçen sezon olduğu gibi yarı final maçında bir başka Antalya temsilcisi olan Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

FREDY'NİN ASİST YAPTIĞI YA DA GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ

Yükselişini Türkiye Kupası maçında Sivasspor'u yenerek yarı finale çıkarak sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da Angolalı oyuncu Fredy'nin bu sezon gol ya da asist yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Takımın 5 asistle en çok gole katkısı bulunan oyuncusu konumunda olan Fredy, ligde 1, kupada ise 2 gole katkıda bulundu. Toplam 8 gole direkt katkıda bulunan Fredy'nin gol ya da asist yaptığı maçlarda Antalyaspor yenilgi yüzü görmedi.

Fredy, Türkiye Kupası 4. Tur maçında Pendikspor'a ve Çeyrek final maçında DG Sivasspor'a gol atarken kırmızı beyazlı takım her iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. 30 yaşındaki Angolalı oyuncu ligde tek golünü 2-0 kazanılan Kayserispor maçında kaydederken, ligde kazanılan iki Gençlerbirliği ve ilk deplasman galibiyeti olan Göztepe maçlarında, berabere kalınan Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında da birer asist yaptı. Fredy'nin gol ya da asist yaptığı maçlarda Akdeniz temsilcisi Antalysapor 14 puanı hanesine yazdırdı.