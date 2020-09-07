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07.09.2020 - 20:49 |

Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti

Fraport TAV Antalyaspor, TÃ¼rk asÄ±llÄ± Makedon futbolcuÂOmar Imeri'yi kadrosuna kattÄ±.Â

Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti
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Fraport TAV Antalyaspor, TÃ¼rk asÄ±llÄ± Makedon futbolcuÂOmar Imeri'yi kadrosuna kattÄ±.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan "HoÅŸ geldin Omar"Â  baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, Kuzey Makedonya'nÄ±n ShkendijaÂ  takÄ±mÄ±ndan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeÂ  imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcumuza 'hoÅŸ geldin' der, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz formamÄ±z altÄ±ndaÂ  baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Antalyaspor, Omar Imeriyi transfer etti

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