Antalyaspor seriyi bir bir sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, 1 puana abone oldu. Akdeniz ekibi ligde oynadığı son 10 haftada 3 galibiyet, 7 beraberlik alırken, son 4 maçında ise sahadan '1' puan alarak ayrıldı.

SON 4 MAÇ BERABERE

Süper Lig'de 6-0'lık Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından oynadığı 10 maçta 16 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin en çok berabere kalan takımı konumunda. Akdeniz ekibi ligin ilk yarısında Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile sezonun ikinci yarısında oynanan ve son 4 haftayı kapsayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında berabere kaldı.