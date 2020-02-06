Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Antalya Sivas maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Antalyaspor Sivasspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ara transferin hızlı takımlarından Antalyaspor ligin ikinci devresine 4 puanla girerek iyi bir başlangıç yaptı ve ligde kalma yolunda umutlandı. Hafta sonu oynayacakları kritik Kayserispor karşılaşmasına rağmen Sivasspor maçına da büyük önem veren Kırmızı Beyazlılar’da yeni transfer Podolski ve Jahovic ile sakatlığı bulunan Sangare forma giyemeyecek.

Muhteşem geçen bir ilk yarının ardından ikinci yarıya da deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek başlayan Sivasspor Rizespor ve son olarak Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kayıplarıyla sarsıldı. Liderliğini sürdüren konuk ekip hafta sonunda Başakşehir ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Antalyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Kone ve Marcelo son antrenmana katılmadı. Yine çalışmaya katılamayan Emre Kılınç’ın durumu da şüpheli. Kırmızı Beyazlılar’da Brezilyalı Fernando ise tamamen iyileşerek takıma döndü.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Antalyaspor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Bu 4 karşılaşmanın tümünde ilk yarılar 1.5 gol üzeri bitti.

Sivasspor’un son 7 maçının 5’i 2.5 gol üzeri bitti.

Sivasspor son 5 maçın 4’ünde gol yedi.

Sivasspor 7 maçtır gol atıyor.