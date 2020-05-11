Antalyaspor tam gaz

Antalyaspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor...

Teknik DirektÃ¶r Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, futbolcular neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler verdi. Tuna, dÃ¼nkÃ¼ idmanda futbolculara fizik kondisyon antrenmanÄ± ve toplu Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rdÄ±. AntrenmanÄ±, BaÅŸkan Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk ve Genel Menajer Servet Ã‡avuÅŸoÄŸlu da izledi. FTA Antalyaspor, bugÃ¼n de antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

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