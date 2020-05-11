Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor tam gaz
11.05.2020 - 11:08 | | ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor tam gaz

FRAPORT TAV Antalyaspor, Covid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda verilen aranÄ±n ardÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± antrenmanlarÄ±nda 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±raktÄ±.Â

Antalyaspor tam gaz
ABONE OL

Antalyaspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor...

Teknik DirektÃ¶r Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, futbolcular neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler verdi. Tuna, dÃ¼nkÃ¼ idmanda futbolculara fizik kondisyon antrenmanÄ± ve toplu Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rdÄ±. AntrenmanÄ±, BaÅŸkan Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk ve Genel Menajer Servet Ã‡avuÅŸoÄŸlu da izledi. FTA Antalyaspor, bugÃ¼n de antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Â 

Â 

Terasta spor keyfi! Parralo Macías...
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

BeÅŸiktaÅŸ'tan Nagatomo sürprizi

BeÅŸiktaÅŸ'tan Nagatomo sÃ¼rprizi

Fenerbahçe, Jordan Ayew'e kanca attÄ±!

FenerbahÃ§e, Jordan Ayew'e kanca attÄ±!

Joao Pereira, Levante ile her konuda anlaÅŸmaya vardÄ±!

Joao Pereira, Levante ile her konuda anlaÅŸmaya vardÄ±!

Bakan KasapoÄŸlu'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Bakan KasapoÄŸlu'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret

SÄ±radaki Haber