11.05.2020 - 11:08 | | ANTALYA, (DHA) -
Antalyaspor tam gaz
FRAPORT TAV Antalyaspor, Covid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda verilen aranÄ±n ardÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± antrenmanlarÄ±nda 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±raktÄ±.Â
Antalyaspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor...
Teknik DirektÃ¶r Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, futbolcular neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler verdi. Tuna, dÃ¼nkÃ¼ idmanda futbolculara fizik kondisyon antrenmanÄ± ve toplu Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rdÄ±. AntrenmanÄ±, BaÅŸkan Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk ve Genel Menajer Servet Ã‡avuÅŸoÄŸlu da izledi. FTA Antalyaspor, bugÃ¼n de antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.
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