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HaberlerSüper Lig Haberleri Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
16.01.2021 - 11:59 |

Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’a konuk olacak. Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraflar karşılaşmanın saatini araştırmaya başladılar. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Antalyaspor - Trabzonspor maçı için geri sayılıyor. Süper Lig’de 10 günlük ara sonrasında Antalyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlıklarından dolayı maçta yer alamayacak. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı bugün yani 16 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, NALDO,KUDRYASHOV, EREN, HAKAN, NURİ, FREDY, AMILTON, GÖKDENİZ, JAHOVIC

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON,BAKER, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

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