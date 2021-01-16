Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı için geri sayılıyor. Süper Lig’de 10 günlük ara sonrasında Antalyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlıklarından dolayı maçta yer alamayacak. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı bugün yani 16 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, NALDO,KUDRYASHOV, EREN, HAKAN, NURİ, FREDY, AMILTON, GÖKDENİZ, JAHOVIC

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON,BAKER, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY