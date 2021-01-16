Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’a konuk olacak. Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraflar karşılaşmanın saatini araştırmaya başladılar. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı için geri sayılıyor. Süper Lig’de 10 günlük ara sonrasında Antalyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlıklarından dolayı maçta yer alamayacak. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı bugün yani 16 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, NALDO,KUDRYASHOV, EREN, HAKAN, NURİ, FREDY, AMILTON, GÖKDENİZ, JAHOVIC
TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON,BAKER, A. PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY